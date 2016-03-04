ЕС формализовал решение продлить санкции для Януковича и его соратников
Евросоюз формализовал решение, которым продлил санкции для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год.
Соответствующее решение было принято в пятницу в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС без обсуждения относительно процедуры пункта “А”, передает собственный корреспондент УНИАН.
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Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева из списка исключена.
Как известно, решение продлить санкции было принято 2 марта на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС. Оно будет обнародовано в официальном журнале ЕС 5 марта, после чего вступит в силу.
Справка УНИАН. Евросоюз ввел санкции против 18 бывших украинских высокопоставленных лиц 6 марта 2014 года.
5 марта 2015 года санкции были продлены на год для 14 из них, и на полгода - для Елены Лукаш, Сергея Клюева, Дмитрия Табачника и Виктора Януковича-младшего.
5 июня, Янукович-младший, который погиб на Байкале, из списков был исключен. Для Клюева санкции были продлены до 6 октября, и до 6 марта 2016 года - для Лукаш и Табачника.