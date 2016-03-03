Украина не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 25 лет – президент Еврокомиссии

Как передает немецкое агентство dpa, об этом Юнкер сказал сегодня в Гааге.

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"Украина, несомненно, не сможет стать членом ЕС в следующие 20-25 лет, и членом НАТО тоже", - подчеркнул Юнкер.

Президент Еврокомиссии выразил свое мнение в контексте референдума, который пройдет 6 апреля в Нидерландах по Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Юнкер во время своего выступления в Гааге пояснил, что некоторые нидерландские избиратели не правильно поняли, что Соглашение об ассоциации является первым шагом на пути к членству.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Владимир Арьев заявил, что Королевство Нидерланды выступают за перенос рассмотрения вопроса о введении безвизового режима с Украиной после референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, запланированного на 6 апреля.