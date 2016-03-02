Нидерланды не комментируют информацию о просьбе отсрочить безвизовый режим для Украины после референдума

Так прокомментировали соответствующую информацию агентству УНИАН в представительстве в Брюсселе.

«Это Комиссия решает, когда она опубликует предложение отменить визовый режим для Украины. Когда это произойдет, Нидерландское председательство рассмотрит это предложение в соответствии с действующими процедурами», - отмечается в сообщении.

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Кроме того, в дипучреждении подчеркнули, что решение об отмене виз также требует голосов подавляющего большинства Совета ЕС и положительного решения Европейского парламента.

Как сообщал УНИАН, согласно информации народного депутата Владимира Арьева, Нидерланды выступают за перенос рассмотрения вопроса о безвизовом режиме Украины с ЕС после апрельского референдума.

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«Относительно безвизового режима: никакого отказа нет. Голландия требует перенести вопрос на даты после референдума 6 апреля, который запланирован в стране. За это время мы должны доработать в Верховной Раде электронные декларации и запустить НАЗК, но это технические вопросы. Только что еврочиновница Хельга Шмид заявила, что вскоре все произойдет. Такие заявления не бывают несогласованными», - сообщил Арьев.

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6 апреля в Нидерландах состоится референдум, касающийся Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.