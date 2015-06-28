Суд арестовал "беркутовца", которого подозревают в убийстве активистов Майдана

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд оставил Янишевского под стражей до 20 августа.

26 июня Генпрокуратура сообщила о задержании подполковника милиции – заместителя командира полка милиции специального назначения главного управления МВД Украины в Киеве (бывшего «Беркута»). Его подозревают в совершении 20 февраля 2014 года в составе отряда сотрудников роты спецназначения «Беркута» убийств 39 участников акции протеста на улице Институтской в Киеве и в руководстве действиями этого отряда.

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Сейчас в суде рассматривают дело только против бывших «беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской. В сентябре прошлого года экс-командир роты «Беркута» Дмитрий Садовник, которого также подозревают в расстреле 39 майдановцев, сбежал из-под домашнего ареста, его объявили в розыск.