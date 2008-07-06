Тимошенко говорит, что мало чего боится, а тем более отставки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не боится отставки, поскольку убеждена, что для этого в парламенте не наберется необходимого количества голосов.

Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

«Я уже мало чего в этой жизни боюсь, а тем более отставки, потому что под это даже близко голосов в парламенте нет», - заявила она.

Премьер подчеркнула, что, несмотря на то, что не принята программа действий правительства, Кабинет министров отвечает за все, что происходит в стране.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что по результатам июня может заявить о том, что рост инфляции в стране остановлен, а ответственность за повышение цены на хлеб в регионах лежит на местной власти.

Отвечая на вопрос о том, почему до сих пор не выполняется предвыборное обещание по предоставлению дешевых кредитов на жилье, она заявила, что такое обещание давалось с учетом того, что Верховная Рада и правительство будут работать 5 лет, а не на первые 3 месяца работы ее правительства.

Объясняя причины роста процентов по кредитам в коммерческих банках, премьер-министр констатировала, что кредитно-денежная политика – это исключительно компетенция Национального банка.