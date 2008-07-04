Судья был огорчен, но памятник Екатерине II признал незаконным

Хозяйственный суд Севастополя удовлетворил иск Севастопольской городской государственной администрации к Севастопольскому городскому совету, признав противоправным его решение от 23 апреля 2008 года „Об установлении в сквере у дома офицеров флота по улице Ленина памятника императрице Екатерине II”, и отменил это решение горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, административное дело рассматривалось на открытом судебном заседании с участием третьих сторон.

Решение Хозяйственного суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Севастопольском апелляционно-хозяйственном суде.

Как сообщил журналистам судья Виктор АЛСУФЬЕВ после завершения заседания, которое длилось несколько дней, решение горсовета „уязвимое и ошибочное”. По его словам, исправить эту ошибку можно было „буквально 30-минутным сессионным заседанием”. „Достаточно было принять решение о внесении изменений в решение сессии горсовета, и привести все в порядок”, – сказал судья.

По мнению В.АЛСУФЬЕВА ситуация вокруг установления памятника – „своего рода провокация”. „Это можно было бы сделать раньше, в апреле 2008 года (речь идет о внесении изменений в решение горсовета — УНИАН). И стоял бы памятник, и не было бы никаких проблем, и не звучали бы обличительные речи в отношении друг друга”, – отметил он.

„Практически все дела с участием городского совета и городской администрации вызывают удивление, их быть не должно”, – добавил В.АЛСУФЬЕВ. По словам судьи, эти судебные дела “скорее всего, специально провоцируют”.

Как сообщал УНИАН, памятник Екатерине ІІ был официально открыт в Севастополе в 7.00 15 июня, а установили на постамент 3-метровую бронзовую скульптуру - 13 июня около 22.00. В мероприятии приняли участие активисты севастопольской общественной организации „Фонд имени Геннадия Черкашина”, депутаты горсовета, представители казацких формирований.

18 июня общественная организация „Украинская община Севастополя” осудила действия городского совета относительно установления в городе памятника Екатерине ІІ.

Председатель этой общественной организации Мирослав МАМЧАК считает само депутатское решение об установлении и открытии памятника неправовым актом, направленным не на будущее города, „потому что будущее должно строиться на правовом фундаменте, а, как известно, суд запретил установление этого памятника, и, наверное, на то были юридические основания”.