Тимошенко сообразила, как лучше использовать японские деньги

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым перенаправить средства японского кредита, предназначенного для аэропорта «Борисполь», на достройку окружной дороги в Николаеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом Николаевской области.

«Этот кредит, который у нас есть для «Борисполя», проведем переговоры по этому поводу. Пока я говорю о плане для того, чтобы для «Борисполя» смогли привлечь инвестора по открытой аукционной схеме. Пусть строит терминалы не за государственные средства, а этот кредит передать Николаевской области для того, чтобы достроить окружную дорогу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что такой план у нее родился сегодня в ходе посещения Николаевской области.

Справка УНИАН. 29 марта 2005 года в Киеве было подписано соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития аэропорта «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму 19 млрд. 92 млн. йен (около 180 млн. долл.). Субкредитное соглашение подписано с банком-агентом в Украине - Государственным международным экспортно-импортным банком 22 сентября 2005 г. с выплатой 2,5% годовых. Кредит предоставлен до 10 марта 2035 года. Срок его погашения - с 10 сентября 2015 г. по 10 марта 2035 года.