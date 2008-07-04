Черновецкий окрылил Сумскую как женщину

Актриса Ольга Сумская в интервью газете «Хрещатик» рассказала, как она чувствует себя в роли ведущей муниципальной телепередачи «Час мэра» на ТРК «Киев»:

- Собеседник был очень интересен. Хотя меня пугали, что его нельзя перебивать, что он не слышит вопросов, всего этого я не заметила. Он настолько прекрасно чувствовал себя в телеформате, настолько ясно доносил мысль, что программа вышла очень яркая. Чувствовалось, что Леонид Михайлович мне симпатизирует, и это всегда окрыляет меня как женщину, как актрису, как ведущую. Мой коллега Игорь Попков написал мне после эфира: «Оля, ты привнесла в программу шарм, женственность и простоту и даже сексуальность». По моему мнению, главное, что из программы ушел лишний пафос.

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