В партии "Видродження" прогнозируют жесткую реакцию Венецианской комиссии на закон о "партийной диктатуре"

Закон о «партийной диктатуре» может вызвать волну критики со стороны экспертов Совета Европы и Венецианской комиссии.

Об этом заявил представитель Украины в Венецианской комиссии, заместитель председателя партии «Видродження» Владимир Пилипенко.

По его словам, реакция европейских институтов на принятие данного закона обязательно будет – сразу после лишения мандата первых «неугодных» в этом парламенте.

«Очень показательно, что украинские власти и лидеры фракций, которые еще недавно ссылались на мнение Венецианской комиссии буквально в каждом своем шаге, и в части судебной реформы и децентрализации, теперь полностью проигнорировали позицию Совета Европы и экспертов Венецианской комиссии по поводу введения императивного мандата», – отметил он.

Политик также добавил, что существует три цивилизованных пути урегулирования ситуации.

«Во-первых, существует возможность для главы, например, профильного парламентского Комитета ВР по вопросам евроинтеграции обратиться к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение на соответствующий закон. В истории Украины уже были случаи, когда с просьбой дать правовую оценку тому или иному акту обращались соответствующие Председатели комитетов. Не сложно предсказать, какой будет вывод», – отметил Владимир Пилипенко.

Также он добавил, что другим вариантом является направление текста закона на экспертизу в КСУ.

«Если наберется достаточное количество подписей народных депутатов. В-третьих, сам факт принятия этого закона еще раз подтверждает необходимость скорейшего принятия Избирательного кодекса. Такого бы не произошло, если бы в Украине был принят Избирательный кодекс – единые, прозрачные и понятные правила игры во время выборов, которые должны оставаться неизменными десятилетия», – сказал Владимир Пилипенко.

В целом он назвал закон о «партийной диктатуре» сговором руководителей фракций коалиции.

«Попытки ввести императивный мандат для парламентариев были в Украине еще с 2004 года. И последовательно Венецианская комиссия выступала с критикой таких намерений. Но хочу подчеркнуть – власть еще никогда не наделяла себя полномочиями фильтровать списки партий уже после объявления результатов выборов. Это действительно может вызвать волну критики со стороны экспертов Совета Европы. Чистить ряды партии нужно во время формирования избирательных списков, а не после объявления результатов волеизъявления. Иначе это просто расправа с неугодными», – добавил Представитель Украины в Венецианской комиссии.