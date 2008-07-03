Тимошенко летит в Николаев
20:42, 03 июля 2008Политика
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(программа пребывания)
4 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО совершит рабочую поездку в Николаевскую область.
Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ секретариата Кабинета Министров Украины, в ходе рабочей поездки Ю.Тимошенко планирует посетить АО “Гурьевка” Новоодесского района, ознакомиться с производственными мощностями ОАО “Дамен Шипярдс “Океан” и пообщается с трудовым коллективом этого предприятия.
Премьер-министр также планирует провести совещание о состоянии дел и перспективах развития судостроительной отрасли и совещание с административно-хозяйственным активом области.
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