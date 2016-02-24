В ГПУ объяснили задержку с переназначением следователей по делу "бриллиантовых" прокуроров

Об этом ZN.UA рассказал прокурор ГПУ Владислав Куценко. "На сегодняшний день они не предназначены, во-первых, потому, что проходят внутреннюю проверку на безопасность, а во-вторых, потому, что нет человека, который должен подписать приказы об их назначении, поскольку генпрокурор находится в отпуске", - сказал он.

Он напомнил, что следователей "группы Касько" еще в начале февраля вывели за штат управления по расследованию преступлений, совершенных работниками прокуратуры, в связи с расформированием подразделения, но они до сих пор находятся в штате ГПУ. "Ни один человек, который занимался делом "бриллиантовых прокуроров" не является уволенным. Они получают зарплату, служебные удостоверения не сдавали, у них есть рабочие места, кабинеты, у них никто ничего не забрал. Просто они уже не в старом управлении, и еще не в новом", - отметил Владислав Куценко.

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По словам прокурора, всем без исключения следователям из подразделения Касько предложили перейти в Генеральную инспекцию. "Они подали документы в отделы кадров и внутренней безопасности, их сейчас изучают на предмет деклараций, люстрации и тому подобное. Выводы проверки должны поступить к руководителю Генинспекции Максиму Мельниченко, который либо визирует их, либо не визирует. Затем он подает их профильному заместителю генпрокурора Давиду Сакварелизде, который также визирует их или не визирует. После этого документы ложатся на стол генерального прокурора, который должен принять решение о назначении этих лиц", - рассказал Владислав Куценко.

Владислав Куценко подчеркнул необходимость внесения изменений в законодательство, которые бы обеспечили полную независимость Генинспекции как структурного подразделения. В результате внесения этих изменений руководитель Генинспекции Максим Мельничук получит полномочия назначать и увольнять сотрудников личным решением, "но есть внутренняя договоренность, что до этого момента назначать их будет генеральный прокурор", по представлению Мельничука и Сакварелидзе. Одновременно Куценко не исключил, что кое-кто из следователей группы Касько не будет переназначен в Генинспекцию, но этот вопрос, по его словам, будут решать Мельничук и Сакварелизде. "Может, кто-то (из следователей - ред.) волнуется, что его не переназначат, поэтому и поднимает эти слухи. Но об этом рано говорить до момента, пока процедура не будет завершена", - сказал Владислав Куценко.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля заместитель генпрокурора Виталий Касько подал в отставку из-за невозможности работать под руководством Виктора Шокина. Куценко назвал это "пиар-акцией".