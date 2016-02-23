Украина остается самой коррумпированной страной в Европе – эксперт

Об этом в эфире "5 канала" заявил эксперт общественной организации "Центр противодействия коррупции" Сергей Гула.

"По последним данным, если я не ошибаюсь, 134 место. Есть определенный прогресс. Если в предыдущем году мы были на 142 месте, то сейчас у нас 134 место. Можем говорить о прогрессе. Хотя другие политики говорят о том, что количество стран, которые принимали участие в исследовании, уменьшилось, поэтому на самом деле если глобально посмотреть, у Украины был лишь один прогресс, один балл, и поэтому мы вновь остаемся самой коррумпированной страной", - заявил эксперт.

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По словам Гулы, самое обидное то, что Россия, Молдова и Беларусь оказались выше в рейтинге, чем Украина.

"И что самое обидное, например, такие страны, как Россия, Молдова, Беларусь - они выше в рейтинге, чем стоит Украина. И в принципе этот рейтинг серьезной мощной организации "Transparency International" действительно как один из факторов оценки деятельности этой власти по реальному преодолению коррупции", – отметил Гула.

Напомним, Украина оказалась на 130 месте в рейтинге восприятия коррупции. На сегодняшний день индекс CPI страны составляет 27 баллов из 100 возможных, что всего на 1 балл больше, чем в прошлом году. В прошлом году страна была на 142-м месте из 175 позиций.

Осуществить незначительный рост индекса Украине удалось благодаря увеличению общественного осуждения коррупционеров, созданию антикоррупционных органов и появлению движения обличителей коррупции.