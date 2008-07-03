Ющенко отменил распоряжение Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил распоряжение Кабинета министров от 18 июня 2008 года о назначении Александра МЕЛЬНИЧЕНКО исполняющим обязанности председателя Антимономопольного комитета Украины.

Об этом идет речь в соответствующем указе Президента, текст какого размещен на официальном сайте Президента.

Согласно указу, В.ЮЩЕНКО считает такое решение Кабмина неконституционным. Президент напомнил, что участие Кабинета Министров в решении кадровых вопросов деятельности АМКУ согласно Конституции Украины сводится лишь к внесению премьер-министром Украины в Верховную Раду Украины представления о кандидатуре на должность главы Антимонопольного комитета (пункт 12 части первой статьи 85).

Таким образом, по мнению главы государства, Кабмин, решив вопрос о временном выполнении обязанностей головы АМКУ, вышел за пределы полномочий, определенных для него Конституцией Украины, действовал способом, который не предусмотрен ни Основным законом государства, ни действующими законами.

Президент также обратился в Конституционный суд Украины с просьбой рассмотреть вопрос относительно конституционности распоряжения КМУ от 18 июня 2008 года №839-р «О временном возложении выполнения обязанностей председателя Антимонопольного комитета Украины на Мельниченко О.И.».

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению уполномочена заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Кабмин своим распоряжением назначил О.МЕЛЬНИЧЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Антимонопольного комитета. До этого О.МЕЛЬНИЧЕНКО был первым заместителем председателя АМКУ. 23 мая ВРУ освободила Алексея КОСТУСЕВА от должности главы АМКУ.