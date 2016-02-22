В Раде зарегистрировали проект постановления Порошенко о согласии на увольнение Шокина
11:34, 22 февраля 2016Политика
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В парламенте был зарегистрирован проект постановления президента Украины о предоставлении согласия на увольнение главы ГПУ Виктора Шокина.
Президент дал согласие на увольнение Шокина / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
В сообщении отмечается, что рада получила это постановление 22 февраля.
Однако пока сам текст постановления отсутствует.
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Напомним, 19 февраля заявление генерального прокурора Украины Виктора Шокина об отставке поступило в Администрацию президента. В тот же день президент Украины Петр Порошенко внес предложение относительно предоставления согласия Верховной Рады Украины на увольнение Виктора Шокина с должности Генерального прокурора Украины.
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