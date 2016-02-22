В Раде зарегистрировали проект постановления Порошенко о согласии на увольнение Шокина

11:34, 22 февраля 2016
Политика
650 0

В парламенте был зарегистрирован проект постановления президента Украины о предоставлении согласия на увольнение главы ГПУ Виктора Шокина.

Шокин / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

В сообщении отмечается, что рада получила это постановление 22 февраля.

Однако пока сам текст постановления отсутствует.

Читайте такжеПорошенко призывали назвать и публично обсудить кандидатов на место Шокина
Напомним, 19 февраля заявление генерального прокурора Украины Виктора Шокина об отставке поступило в Администрацию президента. В тот же день президент Украины Петр Порошенко внес предложение относительно предоставления согласия Верховной Рады Украины на увольнение Виктора Шокина с должности Генерального прокурора Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter