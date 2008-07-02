Ющенко обеспокоен тем, что Тимошенко и Стельмах не нашли общий язык

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен тем, что правительство и Национальный банк Украины не смогли найти общей точки зрения относительно развития экономики государства до конца 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая совещание по вопросам макроэкономической стабильности.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, В.ЮЩЕНКО напомнил, что на совещании 17 июня были достигнуты договоренности о поиске общей позиции по этому вопросу.

«Президент Украины подчеркнул, что в Украине не может быть двух разных официальных макроэкономических сценариев, на базе одного из которых принимаются изменения к бюджету, а на базе другого – изменения к макроэкономической и валютной политике государства», - сказала И.ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент напомнил, что для выхода из сложившейся в стране ситуации на предыдущем совещании он предложил правительству ряд шагов, первым из которых было согласование между правительством и Национальным банком одного или нескольких сценариев развития макроэкономической ситуации на текущий год.

Еще одним шагом, предложенным Президентом, должен был стать официальный прогноз валютно-курсовой политики на 2008 год. «Это те сигналы уверенности, убедительности, которые должен получить рынок. Политика бюджетная, экономическая, валютная гармонизированы, и нас должна ожидать стабильность», - процитировала И.ВАННИКОВА слова главы государства.

Она также сообщила, что в совещании по вопросам возобновления макроэкономической стабильности принимают участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, председатель Совета Национального банка Петр ПОРОШЕНКО, первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в КМУ Александр ШЛАПАК, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, директор Института экономики и прогнозирования Валерий ГЕЙЦ, директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.