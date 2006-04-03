На Черновецкого завели дело

Прокуратура города Киева возбудила уголовное дело относительно подкупа избирателей кандидатом в мэры столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Галина БИЛЫК.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе КГТИК приняла решение направить в прокуратуру материалы жалобы от кандидата на должность Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО относительно признания недействительными результатов голосования из-за фактов нарушения избирательного законодательства Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, в частности, подкупа им избирателей с помощью продуктовых наборов и специальных карточек, которые якобы гарантируют избирателям выполнение всех их требований в будущем.

Кроме этого, стало известно, что представитель избирательного штаба кандидата А.ОМЕЛЬЧЕНКО Михаил ПОЖИВАНОВ направил в КГТИК жалобу и подтверждающие факты нарушений законодательства Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ во время избирательной кампании, и эти же материалы направлены в Шевченковский райсуд столицы.

В то же время, в пресс-службе прокуратуры города Киева сообщили, что прокуратурой проведена проверка обращений Киевского городского теризбиркома, обращений отдельных граждан, в связи с чем «по результатам проверок 3 апреля столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту препятствования осуществлению избирательного права по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины».

Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 4 до 5 лет (или лишение свободы на срок от 2-х до 4-х лет).

Следственный отдел прокуратуры столицы продолжает расследование этого дела.