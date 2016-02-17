"Мы заходим в серьезный политический кризис": Геращенко говорит, что Рада движется к досрочным выборам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время выступления в сессионном зале Верховной Рады.

"То, что сегодня нет депутатов в зале, - это не только вопрос безответственного отношения к своей работе. Это также закономерная реакция на произошедшее вчера в парламенте", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула разницы в количестве депутатов, которые голосовали за постановление о недоверии правительству и за предыдущее - о признании неудовлетворительной работу правительства. "Где делись эти 40 депутатов? Что случилось за это время?", - сказала депутат.

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По словам Геращенко, "сегодня мы заходим в серьезный политический кризис, худший политический кризис, который является кризисом доверия не только между правительством и коалицией, не только кризисом доверия в фракции "БПП", которая, к сожалению, также сыграла вчера очень некрасивую, роль в этом сценарии, но это и серьезный парламентский кризис".

Так, считает она, после того, что произошло в парламенте, "мы семимильными шагами идем к досрочным выборам".

В свою очередь депутат от "БПП" Сергей Лещенко, в частности, отметил, что во время вчерашнего голосования за признание работы правительства неудовлетворительной, а потом и за отставку правительства, у всех на глазах разыгрался "спектакль". "Ходили по рядам, обзванивали, передавали трубки, говорили: бегите из Верховной Рады, убегайте, чтобы не было голосов за отставку правительства", - утверждает он.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля парламент 247-ю голосами признал работу правительства неудовлетворительной, но недоверие Кабмину не поддержал. В частности, "за" выражение недоверия Кабинету министров проголосовали лишь 194 депутата при необходимых 226.