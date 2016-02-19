Парубий убежден, что уже в августе украинцы смогут путешествовать без виз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал перед закрытием сегодняшнего заседания ВР.

“Сегодня великий день в истории парламента, сегодня великий день в истории Украины. Мы, наконец, смогли поставить последнюю точку в принятии “безвизовых” антикоррупционных законов”, - сказал Парубий и добавил, что “мы выполнили наш долг перед нашими побратимами, с которыми были на Майдане”.

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Он подчеркнул, что был сделан большой решительный шаг к безвизовому режиму.

“Я убежден, в августе наши граждане уже смогут ездить за границу без виз и чувствовать себя свободными людьми в свободном мире”, - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Европейского парламента Мартин Шульц уверяет, что Европарламент без проволочек рассмотрит предложения Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим, как только они поступят.