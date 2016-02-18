"Самопомич" передала в аппарат Рады свои подписи о выходе из коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Березюк сообщил с трибуны парламента.

"Фракция политической партии "Объединение "Самопомич" согласно статье 83 Конституции Украины, заявляет о прекращении своего участия в правящей коалиции в парламенте", - сказал депутат.

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Кроме того, отметил он, фракция заявляет об отзыве подписей народных депутатов-членов фракции "под соглашением о коалиции в парламенте этого созыва, в частности, "Европейская Украина".

"И мы передаем наши подписи под этим заявлением в аппарат Верховной Рады", - сказал Березюк.

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