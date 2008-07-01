Ющенко и Алиев договорились открыть украинскую школу в Азербайджане

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ договорились открыть украинскую школу в Азербайджане и азербайджанскую школу в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом оба президента сообщили на совместной пресс-конференции в Баку.

В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил, что соответствующие поручения будут даны профильным министрам и послам в двух странах.

Также продолжается сотрудничество, по словам Президента, и относительно обучения азербайджанцев в украинских вузах.

Большое значение В.ЮЩЕНКО придал открытию сегодня в Баку памятника Тарасу Шевченко. Он поблагодарил И.АЛИЕВА и всех, кто был причастен к сооружению памятника.