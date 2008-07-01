Ющенко и Алиев договорились открыть украинскую школу в Азербайджане
07:27, 01 июля 2008Политика
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И азербайджанскую - в Украине
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ договорились открыть украинскую школу в Азербайджане и азербайджанскую школу в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом оба президента сообщили на совместной пресс-конференции в Баку.
В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил, что соответствующие поручения будут даны профильным министрам и послам в двух странах.
Также продолжается сотрудничество, по словам Президента, и относительно обучения азербайджанцев в украинских вузах.
Большое значение В.ЮЩЕНКО придал открытию сегодня в Баку памятника Тарасу Шевченко. Он поблагодарил И.АЛИЕВА и всех, кто был причастен к сооружению памятника.
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