Ющенко отбыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита запланирована встреча Президента Украины В.ЮЩЕНКО и Президента Азербайджанской Республики Ильхама АЛИЕВА в формате с глазу на глаз, также состоится встреча Президентов в расширенном составе.

Планируется, что главы двух государств ознакомятся с площадкой и проектом нового здания комплекса Посольства Украины в Азербайджанской Республике в городе Баку.

Президент Украины примет участие в церемонии передачи школьного автобуса "Богдан" украинского производства в подарок благотворительному фонду им. Гейдара Алиева, основанному женой Президента Азербайджанской Республики госпожой Михрибам АЛИЕВОЙ.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко, высадят деревья возле памятника.

После этого они будут принимать участие в открытии Дней украинской культуры в Азербайджане.

На следующий день, 1 июля, В.ЮЩЕНКО отбудет из Баку в грузинский город Батуми, где примет участие в третьем саммите ГУАМ.