Порошенко поставил диагноз России, из-за которого она оказалась в полной изоляции
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что сейчас весь мир поддерживает Украину, а Россия оказалась в полной изоляции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время торжественного собрания в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.
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«Имперская мания величия – очень опасный диагноз. Болеют ею одни, а за лечение платят другие, причем платят своими жизнями. И именно поэтому сейчас весь мир с Украиной, и Россия оказалась в полной изоляции», - отметил Порошенко.
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Ранее Порошенко заявил, что на карте мира нет такой точки, которая была бы недостижимой для болезненных геополитических амбиций РФ.