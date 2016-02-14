Путин в разговоре с Обамой высказал надежду о проведении амнистии для пророссийских боевиков, захвативших Донбасс

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля. «Обсуждалась также ситуация на Украине, прежде всего в контексте реализации согласованного в Минске 12 февраля 2015 года Комплекса мер по урегулированию конфликта. Владимир Путин высказал надежду, что киевские власти предпримут, наконец, практические шаги по скорейшему выполнению своих обязательств, включая налаживание прямого диалога с Донбассом, проведение амнистии и конституционной реформы, согласование с представителями Донецка и Луганска и введение в силу изменений в закон об особом статусе», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что беседа глав России и США носила откровенный и деловой характер.

Кроме этого, в центре обмена мнениями были вопросы сирийского урегулирования. С обеих сторон дана позитивная оценка итогам заседания Международной группы поддержки Сирии в Мюнхене 11–12 февраля, подтвердившего принципы и положения резолюции Совета Безопасности ООН 2254 как в части гуманитарных аспектов и выработки модальностей режима прекращения огня, так и в вопросах содействия запуску реального политического процесса. Выражена, в частности, поддержка усилиям двух целевых групп – по прекращению огня и гуманитарным аспектам.

«Президент России вновь акцентировал важность создания единого антитеррористического фронта при отказе от двойных стандартов. Особо подчеркнута необходимость налаживания плотных рабочих контактов между представителями министерств обороны России и США, что позволило бы вести планомерную и успешную борьбу с ИГИЛ и другими террористическими организациями», – добавили в пресс-службе.