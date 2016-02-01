Россия продолжает поставлять оружие, боеприпасы и войска на Донбасс – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине.

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По его словам, боевики запретили миссии ОБСЕ посещать те места, где было замечено тяжелое вооружение в нарушение соответствующих соглашений, так же, как и на неконтролируемом Украиной участке украинско-российской границы.

«Все это имеет простое объяснение: Россия продолжает поставлять оружие, боеприпасы и войска на Донбасс», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Главное управление разведки Министерства обороны проинформировало, что российские войска наращивают боеспособность и готовятся к масштабным наступательным учениям.