У Обамы призывают Россию "не прикрываться в Сирии борьбой с ИГ"

Как заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Эрик Шульц, лишь ближайшие дни покажут, насколько договорившиеся о временном прекращении огня в Сирии стороны готовы соблюдать его. По его словам, сам по себе факт соглашения очень важен, однако впереди предстоит еще много работы, сообщает РБК.

Читайте такжеОбама назначил Керри главным переговорщиком США по Сирии

Вместе с тем Шульц призвал Россию перестать прикрываться «борьбой с «Исламским государством» для большего вмешательства в сирийскую гражданскую войну». Пресс-секретарь Белого дома высказал мнение, что Москва внесла свой вклад в возникновение гуманитарного кризиса в Сирии, авианалетами на районы, где практически не было боевиков «Исламского государства».

Заявление Белого дома прозвучало менее чем через сутки после того, как США и Россия договорились на Мюнхенской конференции по безопасности добиться в течение недели прекращения огня между правительством Сирии и противостоящими ему силами за исключением исламистов.