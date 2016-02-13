Порошенко рассказал об "альтернативной Европе" во главе с Путиным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе президентских дебатов во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Ничего нет важнее безопасности, и каждый год эта проблема становится все важнее. У нас существует достаточно большой вызов, и что является самой большой угрозой для нас всех европейцев – это альтернативная Европа с альтернативными ценностями», - заявил Порошенко.

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«Изоляционизм, нетерпимость, неуважение к правам человека - это альтернативная Европа, которая имеет сегодня своего лидера - Владимира Путина», - добавил президент Украины, отметив, что «эта альтернативная Европа имеет своих солдат, это солдаты пророссийской европейской армии».