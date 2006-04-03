БЮТ готов взять власть в Киеве...

Киевская команда Блока Юлии Тимошенко готова взять власть в столице, которую БЮТ делегировали киевляне на выборах, и нести ответственность за дальнейшее развитие города, а также сотрудничать с новоизбранным мэром Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил заместитель руководителя Центрального штаба БЮТ, куратор Киева от Центрального штаба и один из лидеров киевского БЮТ Михаил БРОДСКИЙ, комментируя по просьбе журналистов ситуацию, сложившуюся в столице после установления результатов выборов депутатов местных советов и мэра Киева.

«Выборы в столице завершились, и нужно признать, проходили они достаточно демократически, - заявил М.БРОДСКИЙ. – К сожалению, были определенные попытки подкупа избирателей, но я очень рад, что киевляне научились брать предлагаемые деньги, но голосовать по совести, понимая, что предвыборные подачки – это фактически возврат украденных у столицы и ее жителей денег».

Комментируя перспективы работы новоизбранного Киевсовета, М.БРОДСКИЙ подчеркнул, что на выборах в горсовет БЮТ убедительно победил, набрав в столице свыше 40 процентов голосов. «Столичная команда Блока Юлии Тимошенко готова к созданию действенной коалиции в Киевсовете, - сказал М.БРОДСКИЙ. – Мы готовы взять власть, которую делегировали нам киевляне, и взять на себя политическую ответственность за то, что происходит в Киеве. БЮТ с первых дней начинает выполнять обещания, данные киевлянам, основное из которых – обеспечить городу уровень жизни, достойный лучших европейских и мировых столиц. Киев будет жить так же, как живут Прага, Будапешт, Берлин, Рим и др.».

По словам М.БРОДСКОГО, фракция БЮТ в горсовете будет сотрудничать с новым, законно избранным городским председателем Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ. «Киевляне мудро распределили ответственность за развитие столицы между ЧЕРНОВЕЦКИМ, избрав его мэром, и киевским БЮТ, доверив нашей команде право формировать большинство в Киевсовете, - отметил М.БРОДСКИЙ. – Что же касается прежнего руководства столицы, то им нужно понять, что демократия – это не только честные выборы, но и честная передача власти. Теперь уже бывшему мэру Александру ОМЕЛЬЧЕНКО нужно научиться проигрывать, ведь то, что он делает сейчас, лишь подтверждает мудрость выбора киевлян, которые решили начать жить по-новому. Нужно ставить точку. ОМЕЛЬЧЕНКО должен передать полномочия ЧЕРНОВЕЦКОМУ, новый Киевсовет должен собраться на сессию и начать работать».

М.БРОДСКИЙ по просьбе журналистов также прокомментировал массовые акции, которые проодят под стенами Киевсовета: «Так, сегодня «Наша Украина» размахивает флагами возле мэрии в поддержку ЧЕРНОВЕЦКОГО. Кстати, это та же «Наша Украина», которая недавно выдвигала Александра ОМЕЛЬЧЕНКО на должность мэра, ОМЕЛЬЧЕНКО был у них одним из лидеров, а его сын остался в списке «Нашей Украины». Справедливости ради нужно сказать, что в «НУ» был и ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Так вот, «Нашей Украине», с ее набранными 8-ю процентами нужно сначала определиться, кто же их мэр, есть у них какая-то собственная позиция, поддерживают ли они только победителей? Имея в Киеве своего Президента, почти 80 процентов поддержки на президентских выборах год назад и 40 процентов на выборах 2002 года, начальника милиции и другие рычаги влияния – и при этом набрать 8 процентов, то им вообще нужно сидеть тихо, а флаги сдать в музей Помаранчевой революции, который находится в Киево-Могилянской академии вместе с БРЮХОВЕЦКИМ, который возглавлял список «НУ» в горсовет. Хватит уже им позориться перед киевлянами!».

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки 100% протоколов по выборам депутатов Киевского городского совета, за Блок Юлии Тимошенко проголосовало 24,64% избирателей (БЮТ получает 41 депутатский мандат), Блок Леонида Черновецкого – 12,93% (21 мандат), блок «Наша Украина» - 8,85% (15 мандатов), блок ПОРА-ПРП – 8,51% (14 мандатов), Киевское городское отделение Партии регионов – 5,76% (9 мандатов), избирательный блок «Общественный актив Киева» - 4,01% (7 мандатов), Киевскую городскую организацию СПУ – 3,95% (7 мандатов), Народный блок Литвина – 3,63% (6 мандатов). Остальные партии и блоки не преодолели 3-процентный барьер.

По результатам обработки 100% протоколов по выборам Киевского городского председателя, лидирует Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (31,83% голосов избирателей), у Виталия КЛИЧКО – 23,70%, у А.ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,20%.