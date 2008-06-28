Ющенко наведался в «Мистецький арсенал»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Музейный комплекс «Мистецький арсенал» и ознакомился с ходом работ по упорядочению его территории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент осмотрел здание будущего музея, двора, укрепления склонов. Также В.ЮЩЕНКО пообщался с учениками ПТУ, которые на добровольной основе принимают участие в работах на комплексе «Мистецький арсенал».

«Это будет музей номер один в Европе, который должен показать Украину такой, какой ее еще не видело большинство украинцев, какой ее еще не видел мир», - сказал Президент. Он выразил уверенность в том, что музей будет открыт на День независимости в следующем году.