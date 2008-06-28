Ющенко наведался в «Мистецький арсенал»
14:13, 28 июня 2008Политика
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Президент пообщался с учениками ПТУ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Музейный комплекс «Мистецький арсенал» и ознакомился с ходом работ по упорядочению его территории.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Президент осмотрел здание будущего музея, двора, укрепления склонов. Также В.ЮЩЕНКО пообщался с учениками ПТУ, которые на добровольной основе принимают участие в работах на комплексе «Мистецький арсенал».
«Это будет музей номер один в Европе, который должен показать Украину такой, какой ее еще не видело большинство украинцев, какой ее еще не видел мир», - сказал Президент. Он выразил уверенность в том, что музей будет открыт на День независимости в следующем году.
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