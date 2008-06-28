Комиссия Богатыревой заявляет об угрозе целостности Украины

Межведомственная комиссия, возглавляемая секретарем Совета национальной безопасности и обороны Раисой БОГАТЫРЕВОЙ, считает конфликтную ситуацию вокруг Прикерченского нефтегазоносного участка угрозой территориальной целостности Украины.

Как пишет издание “Зеркало недели” № 24 (703) от 28 июня - 4 июля 2008, об этом говорится в выводах и рекомендациях комиссии.

В частности, ссылаясь на информацию МИД Украины, комиссия заявила об отрицательном влиянии конфликта вокруг Прикерченского участка шельфа Черного моря на процесс делимитации границ Украины с Россией и Румынией.

«Многолетняя бездеятельность украинской стороны в освоении углеводородного потенциала континентального шельфа Черного моря... является очень негативным фактором для процесса делимитации границ с Российской Федерацией и Румынией, в частности в контексте начала судебных процедур вокруг острова Змеиный, и, таким образом уже несет угрозу территориальной целостности государства», — сказано в документе.

Кроме того, комиссия отметила, что, если компания Vanco Prykerchenska Ltd. обратится в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием арбитража против Украины, в случае проигрыша Украина должна будет компенсировать инвестору за счет бюджета или зарубежной собственности убытки, которые будут достигать, по предварительным подсчетам, десятков миллиардов гривен.

В то же время комиссия фактически подтвердила, что на момент подписания Соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией Vanco International Ltd. (Бермуды), как и на момент подачи документов на конкурс по Прикерченскому нефтегазоносному участку, а также при выдаче спецразрешения на разведывание и разработку этого участка компании Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) правительство Украины не имело в своем распоряжении документов, необходимых для подписания СРП и выдачи спецразрешения.