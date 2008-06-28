Человек Тимошенко ушел к Крилю

Депутат Ривненского областного совета от БЮТ Валерий БОГУЦКИЙ был избран председателем Ривненской региональной организации партии «Единый Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на собрании областной организации этой политической силы.

«Еще вчера я был членом партии «Батькивщина», но мне надоело слушать популистские лозунги. Украине нужна стратегия развития, конструктивная работа правительства для обеспечения благосостояния наших граждан. Нужно перестать разделять людей по языку, вероисповеданию, представителей востока или запада, севера или юга» - заявил В.БОГУЦКИЙ, объясняя причины своего вступления в “Единый Центр”. Он уверен, что «именно эта политическая сила является точкой опоры, которая сможет перевернуть ситуацию в государстве с головы на ноги».

В свою очередь, присутствующий на собрании лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ, отметил, что развитие партии проходит довольно успешно. «На сегодняшний день партийные конференции уже прошли в 18 регионах Украины. Во многих областях организации “Единого Центра” возглавили известные люди, а главное - это настоящие патриоты, которые готовы работать на благо своего государства и непосредственно каждой области. Ведь каждый регион имеет свои проблемы, которые нужно решать», - подчеркнул И.КРИЛЬ.