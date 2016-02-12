Порошенко и Байден договорились продолжать давить на Россию
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден скоординировали позиции в насчет продолжения давления на Россию для того, чтобы она выполнила Минские договоренности.
Об этом шла речь сегодня во время телефонного разговора, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.
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Также Порошенко и Байден подчеркнули важность скорейшего принятия украинским парламентом антикоррупционных законов, которые будут способствовать продолжению реформ и развитию сотрудничества с МВФ и введению безвизового режима, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, Порошенко и Байден также проводили телефонную беседу, в ходе которой обсуждались политико-дипломатические пути деоккупации Крыма. Кроме того, говорилось о необходимости продолжения реформ в Украине, в частности в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом.