Порошенко и Байден договорились продолжать давить на Россию

Об этом шла речь сегодня во время телефонного разговора, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

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Также Порошенко и Байден подчеркнули важность скорейшего принятия украинским парламентом антикоррупционных законов, которые будут способствовать продолжению реформ и развитию сотрудничества с МВФ и введению безвизового режима, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, Порошенко и Байден также проводили телефонную беседу, в ходе которой обсуждались политико-дипломатические пути деоккупации Крыма. Кроме того, говорилось о необходимости продолжения реформ в Украине, в частности в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом.