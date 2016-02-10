Лагард дала понять, что из-за коррупционного давления на правительство МВФ может остановить кредитование Украины - НФ

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Народного фронта" Максим Бурбак.

"Давление коррупционеров и политиканов мешает правительству проводить реформы. Из-за этого возникает угроза сворачивания программы Международного валютного фонда в Украине", - сказал он.

Читайте такжеПайетт о заявлении МВФ: еще один аргумент в пользу перезагрузки правительства

"Сообщение Лагард четко указывает на основную причину беспокойства МВФ. Фонд боится, что правительство, парламент и целое государство могут быть принесении в жертву коррупционным схемам и популистским политическим проектам. Все это произойдет, если антикоррупционные органы наконец не начнут наступление на влиятельных коррупционеров, которые постоянно шантажируют правительство. МВФ на прошлой неделе услышал, как на самом деле работается министрам-технократам с депутатским корпусом", - отметил Бурбак.

Напомним, ранее сегодня директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что без стремления оживить реформы, усилить борьбу с коррупцией будет трудно понять, как Фонд сможет продолжить программу сотрудничества с Украиной.