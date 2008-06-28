Тимошенко улетела в Москву

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневным рабочим визитом в Москву

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита планируется часовая встреча Ю.ТИМОШЕНКО с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в узком кругу.

Также Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН, как сопредседатели комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, проведут встречу в расширенном составе.

В поездке Ю.ТИМОШЕНКО сопровождают вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, министр промполитики Владимир НОВИЦКИЙ, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН

Напомним, что ранее Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что в Москве она планирует обсудить вопрос о концепции подхода к подписанию долгосрочного соглашения по обеспечению Украины газом.

«И я убеждена, что с премьер-министром России мы будем также обсуждать концепцию подхода к подписанию стратегического долгосрочного соглашения по обеспечению Украины природным газом», - сказала она.

Перед визитом в Москву Ю.ТИМОШЕНКО получила директивы на газовые переговоры с Россией, в которых подчеркивается, что цена на газ должна быть согласована до 15 сентября.

Кроме того, Президент отметил, что на переговорах в России украинское правительство должно четко зафиксировать объемы поставок газа и завершить формирование баланса газа.

Президент отметил, что должны быть четко закреплены как объемы, необходимые для рынка Украины, так и объемы газа, который будет транспортироваться транзитом через Украину в Европу. Также важным заданием является вопрос фиксации цены на газ.