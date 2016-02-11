Игры в имитацию

О необходимости выразить недоверие Кабмину и отправить, наконец, правительство «камикадзе» в отставку, политики говорили не один месяц. И каждый раз, когда подходило наиболее подходящее время «Ч», находились причины, почему этого не происходило. Сейчас, накануне публичного отчета правительства, запланированного на 16 февраля, Украина наблюдает очередную имитацию выражения недоверия нынешнему составу Кабмина.

Итак, отправить в отставку Яценюка и Ко не составляло труда еще в декабре 2015-го, когда истек год с момента назначения правительства. Тогда Кабмин, формально, утратил «неприкосновенность», а поводом могло бы стать отсутствие внедрения реформ, записанных в коалиционном соглашении и программе правительства. Вместе с тем, учитывая нестабильность коалиции и отсутствие 226 голосов для увольнения Кабмина, вопрос даже не стали вносить в повестку дня Верховной Рады.

Премьер-министр сам предложил народным депутатам «внести в парламент резолюцию о недоверии Кабмину»

В начале 2016 года об отставке заговорили с новой силой. Три фракции – коалиционные «Самопомощь» и «Батькивщина», и недавно покинувшие парламентское большинство радикалы Олега Ляшко – заявили о нежелании поддерживать Кабмин Яценюка и самого «камикадзе», в частности.

В свою очередь, премьер-министр сам предложил народным депутатам «внести в парламент резолюцию о недоверии Кабмину» еще на прошлой неделе. Однако, несмотря на массовое недовольство работой правительства, за регистрацию в парламенте постановления о недоверии Кабмину во главе с Яценюком собрано пока только 100 подписей при 150 необходимых.

Впрочем, даже если до 16 февраля недостающие подписи появятся, и проект постановления о выражении вотума недоверия будет внесен в Верховную Раду, автоматической отставки Кабмина не выйдет. Дело в том, что правительство, по требованию парламента, вовремя предоставило Раде отчет о своей работе за прошлый год, а министры согласились публично отчитаться. Более того, 10 февраля комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики, возглавляемый «другом премьера» Андреем Иванчуком, принял этот отчет к сведению. «Если бы было негативное заключение, в следующий вторник автоматически было бы голосование за отставку правительства... Но не получилось, как хотелось», - посетовала одна из народных депутатов от «Самопомощи».

До осени обновленное правительство продолжит имитировать единение и понимание, Верховная Рада – стойкую работу в рамках парламентской коалиции

Как бы там ни было, будь то автоматическое голосование за отставку Кабмина, или по результатам резолюции о недоверии, украинцы могут рассчитывать на новый спектакль в стенах парламента. Торги за кресла в «переформатированном» правительстве «камикадзе-3» обязательно спровоцируют если не драку как отвлекающий маневр, то – демарш значительной части коалиционного большинства. И, в результате, недостающее количество голосов за увольнение Яценюка и Ко.

В поддержку этого мнения говорит и заявление первого вице-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который отметил, что в парламенте не наберется 226 голосов за отставку правительства, и «нет видения того, кто будет работать дальше, как выбрать новое правительство».

Украинцы могут рассчитывать на новый спектакль в стенах парламента

Другими словами, максимум, на что можно рассчитывать, - представители коалиции в ближайшую неделю изрядно поломают копья вокруг заполнения ныне существующих вакантных должностей в Кабмине. Но не более того.

Голосование за отставку, если таковое и состоится, будет провалено. И доукомплектованное правительство «камикадзе-3», во главе с Яценюком, получит новый иммунитет до окончания нынешней парламентской сессии, поскольку повторно выносить вопрос об увольнении Кабмина на голосование запрещает Закон о Регламенте Верховной Рады…

Таким образом, до осени обновленное правительство продолжит имитировать единение и понимание, Верховная Рада – стойкую работу в рамках парламентской коалиции и, в принципе, наличие оной, а президент – контроль над процессами. А все вместе, в ожидании губительных для всех досрочных выборов, они продолжат имитировать «решительные реформы».

Татьяна Урбанская