Экс-глава ПР Ефремов заказал себе новый загранпаспорт, хочет покинуть Украину - активист
Несколько дней назад Александр Ефремов, экс-председатель Партии регионов, заказал себе новый загранпаспорт и собирается путешествовать.
Его домашний арест подошел к концу, а о новом никто в ГПУ не ходатайствовал, говорится в блоге эксперта антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Виталия Шабунина на "Украинской правде".
"Похоже, Ефремов, на которого решением суда надели а потом – сняли – унизительный электронный браслет, запретили выезжать за пределы города без разрешения следователя и даже общаться с коллегами из Верховной Рады, уже может свободно передвигаться за пределы Украины. То есть – свалить навсегда", - выразил возмущение Шабунин.
Отмечается, что в октябре прошлого года следствие официально предъявило Ефремову обвинение – по делу, имевшему самую слабую юридическую перспективу в суде.
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Через месяц Печерский суд вернул прокурору обвинительный акт как таковой, что не соответствует требованиям УПК.
ГПУ выиграла апелляцию, и обвинение по этому эпизоду из Ефремова до сих пор не сняты. В отличие от ареста, за разрешением на который в суд никто повторно не обращался.
Сейчас, как говорится в блоге активиста, известно о 3 эпизодах преступной деятельности Ефремова:
- сепаратизм (N22014000000000509, совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины). Подозрения Ефремову в производстве не предъявлялось;
- завладение государственными средствами (по заявлению Центра противодействия коррупции N42014000000000628, давление на должностных лиц ГП "Луганскуголь", что повлекло тяжкие последствия интересам государства). Расследование длится уже 18 месяцев, подозрения Ефремову не выдвинули;
- голосование "диктаторских законов" (N42015000000001495, совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины, по организации голосования в Раде 16 января за "диктаторские законы"). Именно за этот политизированный эпизод с сомнительной юридической экспертизой Ефремову вынесли сначала подозрение, а затем – обвинительный акт.