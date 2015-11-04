С Ефремова сняли электронный браслет: истек срок домашнего ареста

Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ ГПУ, пишет Украинская правда.

"Срок действия обязательств, возложенных на подозреваемого Ефремова закончился 01.11.2015. В пределах срока действия обязанностей, возложенных на него, 20 октября 2015 ГПУ направила обвинительный акт в отношении него для рассмотрения в суд", - рассказали в управлении.

"Подготовительное судебное заседание назначено судом на 10 ноября 2015 года, то есть после истечения срока действия обязанностей, возложенных на Александра Ефремова. Во время подготовительного судебного заседания Генпрокуратурой будет инициирован вопрос относительно дальнейшего применения к Ефремову возложенных на него ранее обязанностей", - сообщили в ГПУ.

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При этом в ГПУ подчеркнули, что в случае уклонения Ефремова от явки в суд, "Генпрокуратура будет инициировать применение к нему более строгого пресечения, а денежные средства, внесенные в качестве залога будут направлены в доход государства".

В то же время, как рассказал начальник управления спецрасследований Сергей Горбатюк в среду утром было первое заседание суда, во время которого с Ефремова сняли браслет.

"Сегодня состоялось заседание. Было заявлено ходатайство об отводе судьи, потому что одна судья из тройки была следственным судьей и не имеет права рассматривать дело по существу", - рассказал он.

"После этого заседание перенесли на 10 ноября, а с Ефремова сняли браслет, хотя мы своевременно еще 20 октября направили в суд просьбу назначить заседание для продления срока действия обязательств", - сказал Горбатюк.

По словам Горбатюка, суд должен был в течение пяти дней назначить заседание и успеть рассмотреть вопрос до того момента, как закончится действие меры пресечения Ефремова.

"По моему мнению они (Печерский суд - УП) нарушили закон", - отметил Горбатюк.

В то же время, отвечая на вопрос, означает ли это то, что Ефремов теперь имеет возможность убежать и полностью остается без контроля, он ответил:

"Контроля нет. Но залог в 3,7 миллионов остается".

"Выезд через официальные пункты пропуска Ефремову перекрыт. А если бы у него было желание убежать через какие-то каналы, он бы уже мог это сделать. У него браслет был одет только в ночное время, а днем он свободен от контроля и может передвигаться", - рассказал Горбатюк.