МВД заявляет, что не ведет расследование против Саакашвили из-за визита в зону АТО

Об этом ЛІГА.net заявил начальник пресс-службы министерства Артем Шевченко.

По его словам, соответствующее заявление спикера Администрации президента по вопросам АТО Андрея Лысенко является ошибочным.

"Лысенко сказал и ошибся. МВД точно ничего не расследует. Нацполиция может что-то расследовать по этому поводу", - сказал Шевченко.

Напомним, по словам Лысенко, МВД начало расследование в связи с тем, что Саакашвили обнародовал видеозапись своего визита в АТО, нарушив тем самым военную цензуру.

"Самое последнее, явное: видео с передовой, которое слил в интернет Саакашвили. Полная сдача украинских позиций. То, что строго запрещали журналистам, совершил не последний государственный чиновник... Насколько мне известно, Министерство внутренних дел уже начало расследование", - заявил спикер АП.

В свою очередь, по словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, этим случаем должна заниматься контрразведка.