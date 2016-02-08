Абромавичус рассказал, как ему в заместители навязывали Пасишника (видео)

Об этом он сообщил после окончания допроса в НАБУ, передает Еспресо.TV.

"Я никогда в жизни ни с кем, кроме своих заместителей и кого-то выше премьер-министра не обсуждаю вакантные позиции и их потенциальное распределение, с людьми вообще с этим не связанными. Охранники Пасишника привезли полный пакет документов в понедельник вечером. Это так никогда не делается", - сказал он.

Абромавичус отметил, что за 20 лет своей работы ни от каких потенциальных кандидатов не получал полный пакет документов.

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"Такие документы подаются следующим образом: Служба кадровиков подает запрос. Здесь все до ниточки четко и так далее. Из-за этого Андрея Пасишника я вижу только по комитетам продаж нефти "Укрнафты". Один раз я его видел на его день рождения, после того, как компания "Нафтогаз" перешла в наше ведомство. Я не знаю ни где он живет, ни откуда он родом, ни кто его семья, - я ничего о нем не знаю. Одно дело - работать в комитете или в комиссии - другое дело - так работать. Это кризис ценностей и кризис доверия. К сожалению, все в украинской политике смешанно, - с кем работаешь, с кем делаешь бизнес, с кем учился. Это неправильный подход", - отметил он.

Напомним, скандальную переписку главы МЭРТ Айвараса Абромавичуса и исполнительного директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника в своем блоге опубликовал сегодня нардеп Сергей Лещенко. На скриншоте видно, что во время переписки Пасишник писал Абромавичусу, что предложение стать заместителем министра ему "поступило от команды Петра Алексеевича (Порошенко – Ред.)".

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу. Министр подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стал конфликт с заместителем главы фракции «Блока Петра Порошенко» Игорем Кононенко.