Тимошенко заявляет, что с утра до вечера будет решать один вопрос

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО призывает народных депутатов принять закон о престижности шахтерского труда еще до летних каникул.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании в Ровеньках Луганской области в ходе рабочей поездки.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что нужно посмотреть на угольную отрасль как на нуждающуюся в срочном вмешательстве государства: «Я лично с утра до вечера буду заниматься этим вопросом, пока не наведем порядка в отрасли», - пообещала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подробно остановилась на основных положениях законопроекта о престижности шахтерского труда, сделав ударение на соответствии зарплаты шахтерскому труду, начислении пенсий, которые должны составлять 80% от средней зарплаты, а также на отношении к семьям шахтеров.

По ее словам, в законе предусмотрено, что дети, родители которых отработали в шахтах 15 и больше лет, должны вступать в институты без каких-либо экзаменов и на бюджетную основу. Должна быть разработана ипотечная программа финансирования жилья для шахтеров, а также программа приведения в порядок шахтерских городов.

Много внимания в своем выступлении премьер уделила реформированию угольной отрасли, а именно: вопросу отпускных цен на уголь, которые должны быть такими, как в мире, и инвестиционным программам. По ее мнению, государство должно дать возможность привлекать иностранные кредиты. Как и в сельском хозяйстве, в угольной отрасли должна быть программа удешевления процентов по кредитам, и государство должно давать гарантии на кредиты, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Говоря о привлечении инвесторов в угольную отрасль, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в процессе приватизации угольных предприятий должны быть предусмотрены четыре вещи, а именно: инвесторы должны обеспечивать развитие предприятия, должна быть прописана вся система безопасности; подписано с коллективом соглашение не меньше, чем на 5 лет и полностью учтены интересы общества, в частности экология, налоги, социальные вопросы. Инвестор должен быть подконтрольным профсоюзам.

Обращаясь к шахтерам, Ю.ТИМОШЕНКО попросила их, чтобы они высказались о том, какую форму инвестиций они хотели бы видеть.

Также она предложила им: «Давайте объединим наши желания, ваш опыт и ваши предложения». По ее словам, сегодня в ее жизни состоялось значительное событие (спуск в шахту), и она увидела то, чего не могут увидеть другие.