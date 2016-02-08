У Гройсмана обещают подготовить план предотвращения дестабилизации в Украине до завтра
Фракции, которые входят в коалицию в Верховной Раде, до завтра подготовят свое видение плана действий по предотвращению дестабилизации в Украине.
Об этом сообщил пресс-секретарь спикера парламента Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук в Twitter.
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"На Совете коалиции поддержали предложение Владимира Гройсмана обсудить план действий. Фракции согласились подготовить свое видение до встречи во вторник, в 15.00", - написал он.
Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Гройсман 5 февраля заявил, что парламент вместе с правительством должны разработать четкий план действий по недопущению дестабилизации в стране.
"Нам нужно первое и главное - не допустить дестабилизации ситуации в стране. Также не менее важно, чтобы не остановились реформы", - сказал спикер.