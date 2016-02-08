Коалиция до сих пор не решила, что делать с Кабмином Яценюка, переговоры продолжатся завтра - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев после совещания представителей коалиции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Верховной Раде.

"Сейчас мы фактически проводим четвертое заседание Совета коалиции с одной-единственной просьбой: если премьер хочет оставаться на своем посту, пусть придет на Совет коалиции и расскажет, что мы дальше делаем по ключевым направлениям работы. К сожалению, четвертое заседание - разговор ни о чем", - сказал Соболев.

Он сообщил, что стороны договорились продолжить переговоры во вторник, 9 февраля, в 15.00.

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В то же время, по мнению Соболева, "без конкретного плана действий, который мы должны услышать от правительства, наша позиция, фракции "Батькивщина", по поводу того, что нам надо немедленно менять премьера и состав правительства, его перезагружать, является неизменной".

Кроме того, Соболев отметил, что сегодня было сформулировано "четкое мнение" - "или мы дальше двигаемся с новым премьером, или, возможно, есть какая-то критическая масса, которая готова принять нового-старого премьера, но все равно нужно двигаться вперед".

В то же время, по его словам, позиция "Батькивщины" относительно нового премьера и нового состава правительства остается неизменной.

Как сказал Соболев, от Яценюка ждут предложений о выходе из кризисной ситуации, но их пока нет.