Джемилева наградили орденом за борьбу с фашизмом в России (фото)

Орден был вручен координатором международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России" Германом Обуховым за стойкость и мужество в борьбе за права крымскотатарского народа и сопротивление российской оккупации Крыма, говорится в сообщении пресс-службы Джемилева.

Стоит отметить, что международная антипутинская коалиция "Стоп фашизм в России" объединяет многих общественных активистов и некоммерческие организации из 16 стран мира: России, Беларуси, Украины, Эстонии, Латвии, Германии, Великобритании, Грузии, Канады и других.

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Орденом "За заслуги в борьбе с фашизмом в России" награждают военнослужащих за героизм, проявленный в борьбе против российской агрессии, а также высших должностных лиц и политических деятелей.

Напомним, в 2015 году первым награжденным этим орденом стал майор Андрей Гречаный, известный как "киборг Рахман", командир отделения разведки 81-й бригады ВСУ.Также орден был присужден Надежде Савченко, которую незаконно судят в России.