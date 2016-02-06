Кучма предложил перенести заседание контактной группы по Донбассу

С таким предложением Кучма обратился к специальному представителю действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику, пишет пресс-секретарь экс-президента Украины в Facebook.

"В связи с продолжением несоблюдения режима тишины со стороны представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в отсутствии прогресса по освобождению заложников и выполнения других пунктов Минских договоренностей, считаю целесообразным провести очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске только после встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКлимкин на встрече глав МИД "нормандской четверки" поднимет вопрос деоккупации КрымаРанее УНИАН сообщал, что встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" состоится 13 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности.

Напомним, 1 февраля президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились, что следующая встреча в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел состоится в Париже.

29 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" потребует соблюдения режима тишины на Донбассе.