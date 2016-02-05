Украина призвала совместно надавить на Кремль в признании государственных границ со странами-соседями

«Проблемы с демаркацией границ с Российской Федерацией имеет большинство государств постсоветского пространства. Отказ от демаркации – это последовательная политика Кремля, что подтверждает агрессивные намерения в отношении соседних государств, откровенного пренебрежения к их суверенитета, территориальной целостности, а также посягательство на их территорию», - заявила нардеп Ирина Фриз на своей странице на Фейсбук.

Она считает, что «принцип "отсутствие определенных границ - это отсутствие признаков государственности" используется Кремлем с целью реставрации империи. Эта проблема касается не только Украины но и Эстонии и Латвии».

Нардеп также сообщила, что она на заседании Комитета по юридическим вопросам и безопасности Балтийской ассамблеи в Вильнюсе поставила вопрос об приложения совместных усилий и создания рабочей группы по вопросу совместной работы в направлении принуждение Кремля к подписанию соглашений о демаркации и признания государственных границ, в том числе через скоординированное международное давление.

«Этот вопрос включает и восстановление контроля украинской стороной восточного участка границы Украины, которая оккупирована агрессором», - добавила она.