Теперь Тимошенко знает поименно весь "золотой резерв" Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вручила награды лауреатам премии Кабинета министров за особые достижения в развитии государства.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, премии Кабмина за особые достижения в развитии Украины, достижения в производственной, научной, спортивной и творческих сферах получили сегодня 60 молодых ученых, спортсменов, студентов, правоохранителей и рабочих.

Ю.ТИМОШЕНКО во время вручения наград заявила, что сегодняшние лауреаты, которые признаны “лучшими из лучших в своей сфере”, войдут в список “золотого резерва” Украины.

Она подчеркнула, что правительство гордится талантливой молодежью и пытается сделать все для построения справедливого государства, которое заботится о молодых людях. По ее словам, правительство создает фонды для решения социальных, квартирных вопросов, поддержки молодых талантов, увеличиваются стипендии и финансируются программы для поддержки талантливой молодежи.

“Мы знаем вас поименно, поэтому хочется, чтобы вы не просто ощущали, что приносите славу Украине, а что и страна заботится о вас”, - подчеркнула глава правительства.