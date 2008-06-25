У Ющенко требуют от Тимошенко ответа уже завтра

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА требует от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО предоставить главе государства до конца дня 26 июня согласованные с Национальным банком макроэкономические показатели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, сегодня в официальной телеграмме руководителю правительства глава Секретариата напомнил, что по результатам встречи у Президента 17 июня была достигнута договоренность о предоставлении ему в течение недели согласованных правительством с НБУ макропоказателей, на которых должны базироваться изменения к государственному бюджету на 2008 год.

Кроме того, правительство должно было предоставить прогнозные объемы дополнительных доходов бюджета в 2008 году и направления их распределения.

Вместе с тем, констатирует В.БАЛОГА, никаких вышеперечисленных данных по состоянию на 25 июня в Секретариат Президента Украины не поступало.

«С целью информирования главы государства для принятия им решения относительно необходимости следующей встречи по этим вопросам, просим предоставить данные до конца дня 26.06.2008 года», - отмечается в телеграмме главы Секретариата руководителю правительства.

Справка УНИАН. Кабинет министров 11 июня утвердил уточненные прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на 2008 год.

По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, прогноз инфляции утвержден на уровне 15,3%.

Президент подверг сомнению уточненный показатель Минфина относительно уровня инфляции. По его мнению, уточненный показатель Минфина относительно инфляции на 2008 год на уровне 15,3% не отвечает действительности, поскольку по итогам пяти месяцев он составлял 14%.

17 июня в Секретариате Президента состоялось совещание по вопросам макроэкономической стабильности, в которой приняли участие глава государства В.ЮЩЕНКО, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и председатель Наблюдательного совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН. Участники совещания, по словам Александра ШЛАПАКА, не согласовывали изменения, которые правительство планирует внести в бюджет.

20 июня на пресс-конференции министр финансов В.ПИНЗЕНИК сообщил, что правительство и Нацбанк подготовили согласованный вариант новых макропоказателей.

24 июня премьер во время встречи с председателем ВР и лидерами фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ заявила, что правительство готово внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год».

В то же день Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что ожидает от Президента решения относительно согласования вопросов, которые касаются проекта изменений к госбюджету 2008 года.

«Я надеюсь, что мы получим согласование от Президента и получим, собственно, возможность на заседании правительства утвердить изменения и дополнения к бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что проектом изменений к госбюджету предусматривается оставить в распоряжении областей почти 10 млрд. грн.