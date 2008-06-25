Тимошенко и Ющенко сошлись во мнениях по одному вопросу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО полностью разделяет обеспокоенность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно неэффективной работы коалиции и парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции, комментируя заявление пресс-секретаря главы государства Ирина ВАННИКОВОЙ со ссылкой на слова Президента о том, что коалиция должна доказать свою эффективность.

При этом премьер отметила, что соответствующее заявление главы государства не касалось восстановления количественного состава коалиции.

«Количественный состав коалиции сегодня полностью укомплектован, и я еще раз напоминаю, что войти в коалицию и выйти из коалиции могут только фракции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что коалиция сегодня является абсолютно полномочной.

«Если бы было по-другому, и если бы Конституция предусматривала другие процедуры, то председатель Верховной Рады уже объявил бы определенные последствия таких индивидуальных действий депутатов», - сказала глава правительства.

При этом она добавила, что «полностью разделяет обеспокоенность Президента относительно эффективной работы коалиции и вообще эффективной работы парламента».

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что вчера на встрече с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ и лидерами фракций БЮТ и блока "Наша Украина – Народная самооборона" был отработан четкий план действий коалиции в первый день работы ближайшей пленарной недели.

В частности, отметила она, планируется принять законопроект об основах внешней и внутренней политики Украины до 2010 года, программу действий правительства, изменения в госбюджет и ряд других важных документов.

«Наша демократическая команда сделает все, чтобы все же парламент работал эффективно. И я верю в то, что парламент будет работать эффективно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге И.ВАННИКОВА заявила, что Президент В.ЮЩЕНКО убежден, что парламентское большинство должно продемонстрировать обществу свою действенность, в первую очередь, результативным голосованием в сессионном зале.

По ее словам, если коалиция не подтвердит свое существование де-факто, глава государства будет искать другие политические пути преодоления негативных процессов в парламенте.