ФРГ против внесения изменений в мандат миссии ОБСЕ в Украине - дипломат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве.

Дипломат сообщила, что сейчас продолжаются консультации относительно будущей деятельности миссии ОБСЕ и возможностей работы представителей миссии на Донбассе.

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"Мы отстаиваем ту позицию, что никаких изменений не нужно, этот мандат должен быть продлен в том виде, как это было до сих пор", - подчеркнула Леендертсе.

Как сообщал УНИАН, Германия выступает за продление деятельности СММ ОБСЕ в Украине после марта 2016 года.

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12 марта 2015 года Постоянный совет ОБСЕ решил продлить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2016 года.

Миссия неоднократно заявляла, что она не проводит расследований, а отчитывается о фактах; что она не доставляет гуманитарную помощь, а способствует ее доставке. В миссии отмечают, что остановить обстрелы на Донбассе должны стороны военного конфликта, а не наблюдатели ОБСЕ.

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Справка УНИАН. В состав СММ ОБСЕ входят невооруженные гражданские наблюдатели, а также международные работники из стран-участниц ОБСЕ, им помогают сотрудники из Украины.

Команды наблюдателей работают посменно, чтобы обеспечить присутствие на местах 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Главный офис миссии расположен в Киеве; наблюдатели работают в Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах.