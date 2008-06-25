У Мороза хотят досрочных выборов

Секретарь политсовета Социалистической партии Украины Станислав НИКОЛАЕНКО считает, что только новые парламентские выборы смогут вернуть политические процессы в государстве в конституционное русло.

Об этом говорится в комментарии С.НИКОЛАЕНКО, текст которого передан УНИАН пресс-службой СПУ.

По мнению С.НИКОЛАЕНКО, исходя из обстоятельств, сложившихся сегодня на властном Олимпе, единственный выход – проведение новых досрочных парламентских выборов, в результате которых прозревшие украинские избиратели не сделают очередной ошибки и не проголосуют за олигархов. «После этого, учитывая новую расстановку сил в Верховной Раде, можно будет создавать соответствующую законодательную базу для изменения вектора развития Украины с либерального на социальный», - сказал он.

С.НИКОЛАЕНКО считает, что сегодня только слепой не видит действительных механизмов ожесточенной борьбы за власть, где игнорируются законы, растаптывается мораль. «Другого от либеральных политиков, для которых сверхдоход является главной целью, ожидать не приходится. Ради этого руководители и БЮТ, и НУ-НС, и Партии регионов готовы пойти на все, даже если конечным результатом станет национальная катастрофа, раскол Украины», - добавил он.

Анализируя процессы, происходящие в политикуме Украины после досрочных парламентских выборов 2007 г., С.НИКОЛАЕНКО отметил абсолютную правоту социалистов, которые предупреждали о катастрофических последствиях для Украины игнорирования Президентом Виктором ЮЩЕНКО конституционных норм.

Он считает, что принятая 28 июня 1996 года Конституция Украины является и сегодня одной из наиболее демократических европейских Конституций.

«И когда из снобистско-тусовочного лагеря олигархов мы постоянно слышим нарекания на Конституцию, на то, что изменения, внесенные в нее 8 декабря 2004 г., привели к разбалансированию власти, поэтому, мол, нужна новая Конституция, это не что иное, как циничная ложь и попытка манипулировать общественным сознанием», - сказал С.НИКОЛАЕНКО.

По убеждению секретаря Политсовета СПУ, за всем этим – «ожесточенная война за властные полномочия между президентским и премьерским криминально-олигархическими кланами ради беспрепятственного разграбления национальных богатств страны, нежелания соблюдать Конституцию, полный правовой нигилизм В.ЮЩЕНКО».

По мнению С.НИКОЛАЕНКО, В.ЮЩЕНКО уже после прошлогодних антиконституционных указов о роспуске Верховной Рады перестал быть Президентом всех украинцев и гарантом Конституции, а стал «идентичным своему политическому отцу КУЧМЕ, для которого идея-фикс, - беспрепятственно дерибанить страну вместе со своим окружением под руководством антиукраинских сил из-за границы».

Он считает, что именно ради этого принялись переписывать Конституцию под конкретное лицо, создавать новое «административно-принудительное провластное и пропрезидентское объединение» «Единый Центр».