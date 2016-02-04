Томбинский об отставке Абромавичуса: радикальных изменений не будет, путь реформ нельзя изменить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский сказал журналистам, комментируя заявление Айвараса Абромавичуса об отставке с должности министра экономического развития и торговли.

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"Мы вчера уже услышали, что они (представители украинской власти - УНИАН) были все заинтересованы, чтобы те люди, которые работали над тем путем реформ, чтобы они остались в правительстве. Мы заинтересованы в информации и разъяснении от президента и премьер-министра, но уверены, что не будет ни какой-то радикальной перемены... и не будет (изменений) на пути реформ. Этот путь реформ нельзя изменить, и Украина и ее лидеры это понимают", - подчеркнул Томбинский.

При этом, отвечая на вопрос, не повредит ли ситуация с Абромавичусом финансовому сотрудничеству с международными партнерами, посол заявил: "Это финансовое сотрудничество с международными институтами и Украиной как государством, это не частные какие-то обсуждения с тем или другим министром".

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции "БПП" Игоря Кононенко и Администрации президента.

Того же дня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Абромавичус должен оставаться на посту министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.